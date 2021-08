Zwei Verletzte, hoher Sachschaden – das ist nach Angaben der Polizei die Bilanz eines Unfalls am Dienstagmittag auf der Landesstraße 522 zwischen Lambsheim und Frankenthal. Den Beamten zufolge erkannte eine 80 Jahre alte Autofahrerin aus Weisenheim am Sand kurz nach der Brücke über die A 61 zu spät, dass eine 23-jährige Erpolzheimerin vor ihr links in einen Feldweg einbiegen wollte. Die Seniorin setzte mit ihrem Hyundai zum Überholen an; dabei kam es zur Kollision mit dem VW der jungen Frau. Der Pressemitteilung zufolge kam der Hyundai von der Fahrbahn ab. Die 80-Jährige erlitt dabei schwere, die 23-Jährige leichte Verletzungen. Beide wurden ins Krankenhaus gebracht. An den beiden Pkw entstand Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Zur Klärung des Unfallhergangs sucht die Polizei Zeugen. Hinweise an die Inspektion Frankenthal, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.