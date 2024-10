Bauarbeiten bergen Überraschungen. So geschehen in Studernheim Anfang September. Der Fund nahe der St.-Georgs-Kirche: menschliche Knochen. Die haben mittlerweile eine neue Ruhestätte gefunden. Doch was hatte es damit auf sich? Die RHEINPFALZ hat nachgefragt.

Öffentlich gemacht haben den Fund eines „Knochengestells“ Kerwemaid Lara Czerny und Kerweborsch Marco Hannappel in ihrer Kerweredd am Kerwesamstag, 28.