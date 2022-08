Besucher einer Gaststätte in der Pilgerstraße haben nach Angaben der Stadtverwaltung Frankenthal in der Nacht auf Dienstag bei einer Kontrolle drei Mitarbeiter des Kommunalen Vollzugsdienstes (KVD) attackiert – „teils verbal und teils körperlich“, heißt es in der Pressemitteilung. Anlass für den Zwischenfall war eine Lärmbeschwerde. Die Einsatzkräfte hätten Verantwortliche der Kneipe aufgefordert, die Tür zu schließen und die Musik leiser zu drehen. Damit seien die Betreiber einverstanden gewesen. Nicht so zwei Besucher, die lautstark protestierten. In der Gaststätte sei es zu Beleidigungen gekommen. Die beiden seien den KVD-Mitarbeitern dann zum Dienstfahrzeug gefolgt und hätten sie weiter beschimpft und bedrängt. Der Versuch, deeskalierend auf sie einzuwirken, sei gescheitert. Die Stadt-Bediensteten holten sich daraufhin Verstärkung von der Polizei, die mit zwei Streifenwagen anrückte. „Erst mit deren Hilfe konnten die Auseinandersetzung beendet und die Personalien festgestellt werden.“ Bei der Auseinandersetzung sei es zu Sachbeschädigung und Körperverletzungen gekommen. Die Vollzugsbeamten hätten deshalb Strafanzeige gestellt.