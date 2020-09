Die Entwicklung der Stadtklinik und die Zukunft der Fachstelle Sucht in Frankenthal – das sind zwei wesentliche Themen, mit denen sich der Stadtrat am Donnerstag, 1. Oktober, befasst. Die öffentliche Sitzung im großen Saal des Congress-Forums Frankenthal beginnt um 17 Uhr. Die abschließende Entscheidung darüber, dass die Stadtklinik ab Januar die Rolle des Trägers für die Fachstelle Sucht übernehmen soll, steht auf der Tagesordnung weit vorne. Der bisherige Träger, die Evangelische Heimstiftung, zieht sich aus Kostengründen zum Jahresende 2020 zurück. Das Vorhaben, für die Klinik eine neue Zentralküche zu errichten, beschäftigt die Ratsmitglieder ebenso wie der beabsichtigte Neubau einer Tagesklinik für Psychiatrie in Limburgerhof. Entscheiden soll der Rat auch über das Projekt, über ein neues Medizinisches Versorgungszentrum zwei Fachärzte für Neurologie für Frankenthal zu gewinnen.

Weiter unter anderem auf der Tagesordnung, die 23 Punkte umfasst: der neu gefasste Bebauungsplan „Kita am Ostparkstadion“ und das Projekt, eine Kindertagesstätte im Obergeschoss des geplanten neuen Aldi-Markts in der Daniel-Bechtel-Straße unterzubringen. Das Congress-Forum legt dem Rat seinen Jahresabschluss 2019 zur Genehmigung vor. Ein Grünen-Antrag gilt dem Thema Fahrradstation am Hauptbahnhof. Anfragen der Fraktionen gelten unter anderem der Personalsituation der Verwaltung (SPD), den Corona-Hilfen für Vereine (CDU), dem Angebot des Oberbürgermeisters, Flüchtlinge aus Moria aufzunehmen (AfD) sowie dem Stand der Baumpflanzaktion in Frankenthal (FDP).