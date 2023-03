Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Rund 160 Demonstranten gingen am Freitagnachmittag in der Innenstadt für eine bessere lokale Klimapolitik auf die Straße. Erstmals in der vierjährigen Geschichte des Frankenthaler Klimastreiks mündete die Demo in eine Kundgebung.

Wie in der Vergangenheit startete der von der hiesigen Ortsgruppe von Fridays for Future organisierte zwölfte Demonstrationszug am Speyerer Tor und führte durch Seitenstraßen um den