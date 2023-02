Die Aktivisten von „Fridays for Future“ rufen für Freitag, 3. März, zum nächsten globalen Klimastreik auf. Die Frankenthaler Gruppe der „Parents for Future“ lädt einer Pressemeldung zufolge alle Bürgerinnen und Bürger dazu ein, sich am Freitag um 15 Uhr am Speyerer Tor zu versammeln, „um gemeinsam ein Zeichen für den Klimaschutz zu setzen“. Der Demonstrationszug soll durch die Innenstadt führen und mit einer Schlusskundgebung ab 16 Uhr am Rathausplatz enden. Redebeiträge kommen laut Mitteilung unter anderem vom Landesverband Solarenergie Rheinland-Pfalz. Die „Parents for Future“ fordern von der Stadtverwaltung mehr Ehrgeiz in Sachen Klimaschutz. Bürokratische Hürden seien ein ernstes Hindernis für den Fortschritt im Klimaschutz, betont die Sprecherin der Gruppe, Michelle Nowak. Es sei inakzeptabel, „dass die Anmeldung für einen ,Wattbewerb’ zur Förderung von Solarenergie mehrere Monate dauert und eine interkommunale Vereinbarung nach wie vor die Gewinnung erneuerbarer Energie aus Windkraft in Frankenthal verhindert“.