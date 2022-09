In einem gemeinsamen Aufruf werben die Aktivisten von Fridays for Future und Parents for Future für die Teilnahme am Klimastreik in Frankenthal am Freitag, 23. September. Der Demonstrationszug durch die Innenstadt startet um 15 Uhr am Speyerer Tor. „Egal, ob Jugendliche oder Erwachsene: Alle können etwas dazu beitragen, dass die Regierung – aber auch die Stadt Frankenthal – endlich konsequente Klimaschutzmaßnahmen umsetzen“, heißt es in einer Presseerklärung. Durch ihren Einsatz hätten die jungen Menschen von Fridays for Future dafür gesorgt, dass das Thema Klimaschutz endlich mehr Beachtung in der Öffentlichkeit finde. Daher sei es jetzt an der Zeit, dass auch die Erwachsenen ihre Unterstützung zeigen.

Während der Demonstration, die unter anderem durch die Speyerer Straße, Bahnhofstraße und August-Bebel-Straße führt und auf der Rückseite des Rathauses zwischen Erkenbertruine und Willy-Brandt-Anlage endet, gibt es laut Stadt kurzzeitige Straßensperrungen. Das Veranstaltungsende sei gegen 17 Uhr geplant.