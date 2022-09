Weniger stark, aber nicht weniger lautstark zogen die Teilnehmer des Klimastreiks am Freitagnachmittag durch die Innenstadt. Etwa 70 Menschen schlossen sich dem Protest von Fridays for Future und Parents for Future an.

Seit gut drei Jahren streiken weltweit Menschen nach dem Vorbild der schwedischen Aktivistin Greta Thunberg für mehr Klimaschutz und globale Klimagerechtigkeit. Getragen wird der Protest überwiegend von Schülern. Zu den rund 20 Aktiven von Fridays for Future in Frankenthal zählt Ben Unger. Dass sich inzwischen weniger Teilnehmer dem Protest anschließen, hält er für eine normale Entwicklung. Im September 2021 waren es noch 170 Demonstranten. Der Klimaschutz sei angesichts zahlreicher Krisen etwas aus dem Fokus geraten. Trotzdem wolle man weiter am Ball bleiben.

Rettungsschirm: Die Demonstranten forderten auch mehr Unterstützung für Menschen, die unter der Energiekrise leiden. Foto: Bolte

Das Engagement spiele sich nicht mehr nur auf der Straße ab, ergänzt Michelle Nowak, Vorsitzende der Frankenthaler Elternbewegung Parents for Future, die sich im Mai gegründet hat. „Es ist jetzt Zeit, sich auch vor Ort politisch zu engagieren“, fordert Nowak. Auch in Frankenthal werde noch zu wenig getan, um die Erderwärmung zu stoppen. Gemeinsam mit Vertretern von Fridays for Future wolle man einen Forderungskatalog an die Stadt erarbeiten. Kritik übt die Gruppe unter anderem an den Plänen, dass für den Umbau am Hauptbahnhof 19 Bäume gefällt werden sollen. Stadtweit müsse der Ausbau von Fotovoltaikanlagen noch deutlich forciert werden.

Zug durch die Innenstadt: Klimastreik am Freitagnachmittag. Foto: Bolte

Dem Protest am Freitagnachmittag, der vom Speyerer Tor durch die Innenstadt zog, hatten sich auch Vertreter aus Kommunalpolitik und Gewerkschaft angeschlossen.