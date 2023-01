Die Steuerungsgruppe Klimaschutz der Stadt trifft sich am Donnerstag, 12. Januar, zu ihrer nächsten Sitzung. Thema soll diesmal der Ausbau der Windkraft sein. Die Initiative Parents for Future fordert hier von der Stadt mehr Engagement.

Laut einer Pressemitteilung der örtlichen Parents-for-Future-Gruppe hat die Stadt in ihrem Klimaschutzkonzept von 2013 sieben Flächen mit einem Potenzial für 20 Windkraftanlagen mit einer Gesamtleistung von 46 Megawatt identifiziert. Doch während im Umland zahlreiche Windräder entstanden sind, habe sich in der Stadt seither nichts getan. Dabei biete Windkraft enormes Potenzial. Auch finanziell würde es sich lohnen, sind die Klimaschützer überzeugt. Bis zu 30.000 Euro könnte die Stadt pro Jahr über eine Beteiligung erlösen, wenn hier eine Windkraftanlage gebaut würde. „Dieses Geld stünde wieder für mehr Klimaschutz zur Verfügung“, schreiben die Parents for Future. Neben den Stadtwerker käme auch die Industrie als Betreiber infrage. Deshalb sollte neben Verwaltung, Stadtwerken, Kirchen und Gruppierungen auch die Wirtschaft in der Steuerungsgruppe vertreten sein.