Welchen Beitrag kann die Stadt dazu leisten, die globalen Klimaziele zu erreichen? Mit dieser Frage beschäftigt sich der Stadtrat am Mittwoch, 8. Februar, 17 Uhr, im Congress-Forum. Unterstützung für Kommunen gibt es dabei vom Land über das Kommunalen Investitionsprogramm Klima und Innovation (KIPKI). Dazu wird ein Kommunaler Klimapakt (KKP) geschlossen. Ziel ist es, dass in Rheinland-Pfalz bis 2030 die komplette Stromversorgung auf erneuerbare Energien umgestellt und das Bundesland bis spätestens 2040 vollständig klimaneutral ist. Frankenthal könnte für seine Anstrengungen, dieses Ziel zu erreichen, maximal 2,1 Millionen Euro Förderung beantragen. Damit verbunden ist die Forderung, diese Summe bis Sommer 2026 in Klimaschutzprojekte zu investieren. Zustimmung für den Beitritt dürfte auf jeden Fall von den Freien Wählern kommen. Sie haben für die Sitzung bereits einen Prüfantrag für den Beitritt zum kommunalen Klimapakt gestellt. In eine ähnliche Richtung zielt ein Antrag der Grünen. Sie fordern eine Fotovoltaik-Offensive mit dem Ziel, den Strombedarf aller städtischen Liegenschaften ab Ende 2025 vollständig durch klimaneutral und lokal erzeugten Solarstrom zu decken. Die AfD-Fraktion fragt in ihrem Antrag an, wo im Stadtgebiet Flächen für Windkraftanlagen vorgesehen sind und wie konkret die Pläne seien.