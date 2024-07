Das Land spendiert der Stadt Frankenthal sieben Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung. Einen entsprechenden Förderbescheid über knapp 2,14 Millionen Euro hat Innenminister Michael Ebling SPD) am Montag Oberbürgermeister Nicolas Meyer (FWG) im Rathaus übergeben.

Das Geld stammt aus dem Kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (Kipki), mit dem die Landesregierung über 1300 nachhaltige Projekte im Land anstoßen will. Dafür stellt sie insgesamt 240 Millionen Euro bereit. Der Anteil von rund einem Prozent soll in Frankenthal in sieben Projekte fließen. Etwas mehr als die Hälfte der Summe ist für einen vollautomatisierten Fahrradparkturm am Bahnhof eingeplant. Er soll sich aus acht Einzeltürmen mit je zwölf Boxen pro Turm zusammensetzen und somit Platz für 96 Fahrräder bieten. Für eine halbe Million Euro soll der Ostpark klimaresilienter umgestaltet werden, indem der Baumbestand angepasst und klimafreundliche Bewegungs- und Mehrgenerationenplätze eingerichtet werden sollen.

Die restliche Fördersumme fließt in kleinere Maßnahmen wie die Installation von LED-Beleuchtung in zwei Sporthallen oder Zuschüssen für Balkonkraftwerke. Die Modalitäten für die Antragstellung sind noch nicht festgelegt, erklärte eine Sprecherin der Stadt auf Anfrage. Die Auszahlung ist für kommendes Jahr vorgesehen.

„Frankenthal gehört zu den Städten mit den meisten Hitzetagen in Deutschland“, erinnerte Meyer in seinen Dankesworten. Dank der 100-prozentigen Förderung könne dem Klimawandel aktiv entgegengewirkt und der Klimaschutz vorangetrieben werden.