Die Stadt Frankenthal soll ein Förderprogramm für Fotovoltaik, etwa mit Balkonkraftwerken für sozial Benachteiligte, auflegen und ihre eigenen Gebäude schnellstmöglich mit Solaranlagen ausstatten: Mit dieser Forderung gehen Vertreter der lokalen Klimaschutzbewegung Parents for Future in die erste Sitzung einer Steuerungsgruppe Klimaschutz am 25. November. Die Runde geht laut Stadt auf eine Idee der evangelischen Kirchen zurück und wird von der Verwaltung organisiert. Teilnehmer wurden dazu eingeladen, die Gruppe tagt nichtöffentlich.

Die Aktivisten appellieren auch an die Stadtwerke, nicht wie bisher Gasanschlüsse zu subventionieren, sondern über kostenlose Beratung und Leasing-Angebote bei ihren Kunden ebenfalls Anreize für den Ausbau von Fotovoltaik zu schaffen. Der bisherige Ausbaustand in Sachen erneuerbare Energie erreiche weder die selbstgesteckten Ziele der Stadt aus dem Klimaschutzkonzept von 2013, noch die deutlich ambitionierteren Vorgaben aus dem Bundesklimaschutzgesetz. Die Teilnahme Frankenthal an dem Städtewettkampf „Wattbewerb“, bei dem der Zuwachs an Fotovoltaik verglichen wird, sieht Parents for Future als eine Möglichkeit, dem Thema mehr öffentliche Aufmerksamkeit zu bescheren. ●