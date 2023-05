Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Einen Sportplatz mit Flutlicht ungenutzt lassen, während es gerade im Winter an Trainingsmöglichkeiten fehlt: Das will sich der VfR Frankenthal nicht weiter leisten. Der Verein sorgt deshalb nun in Eigenregie für Abhilfe. Und nutzt dabei ein Material, das gerade erst auf den Markt gekommen ist.

Spätestens ab Oktober wird es für die 21 Fußballmannschaften des VfR Frankenthal eng. Zwar gibt es auf dem Vereinsgelände zwei Spielfelder mit Flutlicht. Doch seit Jahren kann nur