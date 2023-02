Mehr Geld für den Klimaschutz: Die Stadt Frankenthal tritt dem Kommunalen Klimapakt bei und profitiert so von einer Landesförderung von bis zu 2,14 Millionen Euro. Das hat der Rat einstimmig beschlossen. Dafür muss sich die Kommune verpflichten, das Geld bis Sommer 2026 in Klimaschutzprojekte zu investieren. Welche genau das sein werden, ist noch offen. Verschiedene Optionen sollen den Gremien in den nächsten Sitzungen vorgestellt werden. Die Mainzer Regierung will mit dem Investitionsprogramm ihre Ziele erreichen, bis 2030 die komplette Stromversorgung auf erneuerbare Energie umzustellen, bis 2040 soll Rheinland-Pfalz vollständig klimaneutral sein. Skepsis daran äußerten FDP und AfD im Stadtrat, nannten das Programm dennoch sinnvoll. Auch Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) meldete Zweifel an, ob angesichts des Fachkräfte- und Materialmangels tatsächlich alle Vorhaben so schnell umgesetzt werden können. Auf Anregung der Linken wird der neu gegründete Arbeitskreis Klimaschutz in die Überlegungen zur Auswahl der Projekte eingebunden.