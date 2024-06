Kletterbegeisterte junge Schulabsolventen will der Deutsche Alpenverein (DAV) in Frankenthal für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) in seinem Kletterzentrum Pfalz-Rock gewinnen. Start ist am 1. September. Die auf zwölf Monate angelegte Stelle biete spannende Einblicke in das Tagesgeschäft der Halle, die Möglichkeit, selbstständig Klettergruppen zu betreuen sowie in den Routenbau hineinzuschnuppern und andere Projekte zu begleiten. Während des FSJ könne außerdem eine Trainerlizenz erworben werden. Interessenten können sich per E-Mail an leitung@dav-frankenthal.de oder direkt im Kletterzentrum Pfalz-Rock, Mörscher Straße 89, 67227 Frankenthal, bewerben. Ansprechpartner ist Betriebsleiter Michael Klippel.