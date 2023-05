Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Bouldern, sichern, abseilen: Das könnte in ein paar Monaten auf dem Lehrplan des Karolinen-Gymnasiums stehen. Als einzige Schule in Frankenthal hat das KG eine Kletterwand in der Sporthalle. Dank einer Kooperation mit dem Kletterzentrum Pfalz-Rock hat der Trendsport bereits etliche Anhänger in der Schulgemeinschaft.

Vor zwei Jahren bekam das Karolinen-Gymnasium (KG) eine neue Turnhalle – auf Wunsch von KG-Rektor Christian Bayer mit eigener Kletterwand. Nur: Ohne Lehrer mit Kletterschein konnte die Wand nicht genutzt