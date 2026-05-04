Frust beim Deutschen Alpenverein (DAV): Mit ihren Neubauplänen für eine Kletterhalle hängt die Sektion Frankenthal in der Luft. Eine Lösung zeichnet sich vorerst nicht ab.

Nach langer Diskussion war das ursprüngliche Vorhaben, eine wettkampftaugliche Boulderhalle an das Kletterzentrum Pfalz-Rock anzubauen, begraben worden. Andere Städte in der Nachbarschaft hatten Frankenthal beim Kletterangebot inzwischen den Rang abgelaufen, sodass ein wirtschaftlicher Betrieb der eigenen Anlage mehr als fraglich erschien. Da mit dem mehr als 20 Jahre alten DAV-Domizil auf dem ehemaligen Schlachthofgelände in der Mörscher Straße nicht mehr allzu viel Staat zu machen ist, wurde dann im vergangenen Jahr ein millionenschwerer Neubau ins Spiel gebracht und als Standort der ehemalige Rot-Weiß-Sportplatz an der Schraderstraße angepeilt.

Doch in der jüngsten Mitgliederversammlung musste der Frankenthaler DAV-Vorsitzende Peter Seiler mitteilen, dass aus diesem Vorhaben auch nichts wird. Gegenüber der RHEINPFALZ erklärt er, dass es im Vorfeld Mitgliederversammlung „nach längerer Sendepause“ endlich ein Treffen mit Oberbürgermeister Nicolas Meyer (FWG) und Mitarbeitern der Verwaltung gegeben habe. Dabei sei signalisiert worden, dass das Gelände an der Schraderstraße nicht zur Verfügung stehe, da eine anderweitige Verwendung vorgesehen sei. In den vergangenen Jahren war das Areal, das sich nicht in allerbestem Pflegezustand befindet, wiederholt als Ausweichparkplatz für Besucher des Congressforums genutzt worden.

Aktuell könne die Stadt dem Alpenverein kein anderes Grundstück für einen Neubau anbieten, bedauerte Seiler. Man habe lediglich auf das Erschließungsprojekt „Am Speyerbach“ verwiesen und einen zeitlichen Horizont von acht bis zehn Jahren genannt. Diesen zu überbrücken, bedeute eine große Herausforderung. „Wir müssen in jedem Fall einen Fuß in die Tür bekommen“, betont Seiler und macht deutlich, dass in naher Zukunft etwas passieren müsse.

Beabsichtigt sei, den Bestandsbau aufzuhübschen und notwendige Sanierungsarbeiten – etwa an der in die Jahre gekommenen Heizungsanlage – in Angriff zu nehmen. Geplant sei ferner, an der Außenfassade des Gebäudes eine Kletterwand zu installieren, da es in den Sommermonaten in der Halle oft zu heiß sei. In der Versammlung habe er die Mitglieder ermuntert, weitere Vorschläge und Ideen einzubringen, erklärt Seiler. Der Haushaltsansatz von 10.000 Euro für Planungskosten, den der Verein seit einigen Jahren vor sich her schiebt, sei erneut genehmigt worden.

Die Struktur des mit knapp 1700 Mitgliedern größten Frankenthaler Vereins hat sich leicht verändert. „Wir sind etwas älter geworden“, berichtet Peter Seiler. Trotz gestiegener Energie- und Personalkosten sei es gelungen, im vergangenen Jahr einen leichten Gewinn zu erwirtschaften.