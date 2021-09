Elektrowerkzeug und Getränkeflaschen haben unbekannte Täter aus zwei Häuschen gestohlen, die sie nach Angaben der Polizei zwischen Dienstag, 20 Uhr und Mittwoch, 17 Uhr, in der KSB-Kleingartenanlage am Ormsheimer Weg aufgebrochen hatten. Den Gesamtschaden schätzen die Beamten auf etwa 2000 Euro. Hinweise möglicher Zeugen an die Polizei Frankenthal, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.