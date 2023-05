Erneut haben Einbrecher in einer Kleingartenanlage in Frankenthal zugeschlagen. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden in der Anlage „Mörscher Weiden“ in der Roxheimer Straße mehrere Gartenparzellen aufgebrochen. Das teilt die Polizei am Samstag mit. Dabei seien diverse Gegenstände entwendet worden, außerdem habe es Sachbeschädigungen gegeben. Den genauen Schaden könne man noch nicht benennen, Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal, Telefon 06233 313-0, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de zu wenden. Bereits im Februar und März hatte es in mehreren Anlagen im Stadtgebiet Einbruchsserien gegeben. Im Visier der Diebe damals: Kupferkabel. „Der Schaden, der in der Anlage und an den Häuschen angerichtet wird, ist deutlich höher als das, was die Täter mitnehmen“, erklärte Achim Schäfer, stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion Frankenthal, Anfang März. Er sah kaum Möglichkeiten, die Einbrüche zu verhindern. Jochen Wingerter, Vorsitzender des Stadtverbandes der Kleingärtner, hatte damals berichtet, dass die Mitglieder angesichts der geballten Vorkommnisse beunruhigt seien.