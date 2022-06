Den Zustand eines Zauns an einem Kleingarten im Immengärtenweg im Vorort Flomersheim hat die SPD in der Ortsbeiratssitzung moniert. Wohl mit Folgen für weitere Gartenbesitzer in diesem Gebiet: Denn die Verwaltung habe den Bereich in Augenschein genommen, berichtete Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU). Dabei sei festgestellt worden, dass massiv gegen baurechtliche Bestimmungen verstoßen worden sei. „Die Baukontrolle wird nun alle Gärten überprüfen“, kündigte Hebich an. Allerdings sei nach Ansicht der Verwaltung keine Gefahr in Verzug. Auch von dem Gelände, das die SPD moniert hatte, gehe keine direkte Gefahr aus. Es sehe jedoch alles andere als schön aus, teilweise sei auch Vermüllung festgestellt worden.