Wer in der Corona-Pandemie einen Schrebergarten pachten wollte, hat in Frankenthal Pech gehabt. Hier herrscht seit zwei Jahren Bewerberstopp. Wer eine Parzelle hat, der kämpft diesen Sommer gleich an mehreren Fronten. Doch erfahrene Kleingärtner sind zuversichtlich: Die Ernte wird gut.

Ortstermin am östlichsten Rand Frankenthals: Der Sauweideweg Richtung Edigheim ist der Highway in ein botanisches Paralleluniversums. Rechts und links umzäunte Areale mit je einem Gartenweg, von