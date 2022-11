Kaum ein Durchkommen gab es am Samstagabend an der Pergola des Turn- und Sportvereins (TuS), wo üblicherweise der Großniedesheimer Weihnachtsmarkt stattfindet. Viele Dorfbewohner nutzten bei durchaus angenehmen Temperaturen die Gelegenheit zum Plaudern und Glühweintrinken. Dabei ging es recht eng zu. Wer ganz nach hinten zu den Verkaufsständen und in den überdachten Teil des Platzes wollte, nahm am besten den Weg am Sportgelände entlang. Dort hatten Kinder ihren Spaß daran, mit Taschenlampen auf dem Platz zu toben. Die Vereine taten ihr Bestes, um den Besuchern des Markts, so klein er auch ist, ein paar Gaumenfreuden zu bereiten. Besonders begehrt waren die Wildfrikadellen am TuS-Stand, die Kartoffelspiralen beim Förderverein Kinder- und Jugendarbeit sowie die heiße Schokolade bei den Tischtennisfreunden.