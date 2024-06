Ab Juli startet das Frankenthaler Lux-Kino wieder mit der Reihe „Best of Cinema“. Einmal im Monat wird dabei ein erfolgreicher Film der vergangenen Jahrzehnte gezeigt.

Filmklassiker haben in Frankenthal eine große Fangemeinde, berichtet Betreiber Christian Kaltenegger, weshalb das Lux schon vor über zehn Jahren damit angefangen habe, regelmäßig solche Filme zu zeigen. Vor Kurzem endete die Reihe „Movie Classics“, in dem die Zuschauer auch selbst Wünsche für das Programm äußern konnten. Mit „Best of Cinema“, einer Reihe, an der sich bundesweit über 300 Kinos beteiligen, wird nun jeden ersten Dienstag im Monat ein Meisterwerk oder Kultfilm des Filmverleihs „Studiocanal“ gezeigt. Zum Auftakt am 2. Juli zeigt das Lux die schwarze Komödie „Thelma & Louise“. Das für sechs Oscars nominierte Werk von Ridley Scott handelt von zwei Freundinnen (Susan Sarandon und Geena Davis), deren zunächst harmloser Ausflug in einer dramatischen Flucht mündet. Einen Monat später, am 6. August, steht „Gefährliche Brandung“ auf dem Programm, in dem ein junger FBI-Agent (Keanu Reeves) auf der Suche nach Bankräubern in die örtliche Surferszene eingeschleust wird. Als er dem Charme des Anführers der Surfer (Patrick Swayze) erliegt, gerät er in einen Gewissenskonflikt. Den US-amerikanischen Science-Fiction-Film „RoboCop“ aus dem Jahr 1987, in dem ein brutal ermordeter Polizist im Körper eines Roboters zu neuem Leben erwacht, zeigt das Lux am 3. September. Weiter geplant sind „Goodbye, Lenin!“ (1. Oktober), „Der große Diktator“ (5. November) und „La La Land“ (3. Dezember).

Info

„Best of Cinema“ läuft immer am ersten Dienstag im Monat, jeweils um 20.15 Uhr, im Lux-Kino, August-Bebel-Straße 9. Karten gibt es online unter www.lux-kinos.de oder an der Kinokasse.