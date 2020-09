Zeigen, was sie können und für ihre Einrichtung werben: Das wollen Lehrer und Schüler der Städtischen Musikschule bei zwei Open-Air-Konzerten am 5. und 12. September.

Seit Beginn des neuen Schuljahrs bietet die Städtische Musikschule wieder in allen Bereichen Unterricht an. Auch die zuletzt noch ausgesetzten Bläser-, Sänger- und Eltern-Kind-Kurse finden mit neuem Raum- und Hygienekonzept wieder statt. Um ihr Können auch außerhalb der Musikschule präsentieren zu können, laden Lehrer und Schüler zu zwei Open-Air-Konzerten auf den Rathausplatz ein. Am Samstag, 5. September, ab 11 Uhr, spielt Georg Weiss (Oboe), Lehrer an der Musikschule, Dozent an der Musikhochschule Mannheim und Oboist im Orchester des Nationaltheaters Mannheim, gemeinsam mit Felicia Dietrich (Fagott), Musikerin am Nationaltheater Mannheim und Konstantin Bauer (Oboe), Schüler an der Musikschule. Felicia Dietrich und Georg Weiss tragen zwei komplette Duette vor: eines von Joseph Fiala (1748-1816) in F-Dur und eines von Johann David Heinichen (1763-1729) in c-Moll. Mit seinem Schüler Konstantin Bauer führt Weiss ein Duett/Rondo-Allegretto in C-Dur von Christian Gottlob August Bergt (1771-1837) auf. Am Samstag, 12. September, ebenfalls ab 11 Uhr, spielt Musikschullehrer Evgeny Orkin (Klarinette) gemeinsam mit seiner Frau Olga Tkachenko-Orkin (Klavier) ein unterhaltsames klassisches Programm. Zu hören sein sollen unter anderem Werke von Claude Debussy und Georg Kreisler. Der Eintritt zu beiden Konzerten ist frei, eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Für die Zuhörer gelten die aktuellen Bestimmungen der Corona-Bekämpfungsverordnung. Eine Fortsetzung der Konzertreihe ist laut Musikschule bereits in Planung.