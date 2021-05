Wenn Joe Biden am Ende die Präsidentschaftswahl in den USA für sich entscheidet, dann liegt das auch an den Stimmen von Christopher Hamkins und Daniel Draper. Wir sprachen mit dem KSB-Mitarbeiter und dem Informatiker über ihre Sicht auf Amerika und Donald Trump.

„Es wäre eine Katastrophe, wenn Trump wiedergewählt wird.“ Christopher Hamkins macht keinen Hehl aus seiner politischen Überzeugung. US-Präsident Donald Trump sei ein „Lügner“, „ein skrupelloser Manipulator“, der das Land in den zurückliegenden vier Jahren tief gespalten habe. Nicht zuletzt deshalb gab der 61-jährige US-Bürger, der seit 35 Jahren beim Frankenthaler Pumpenhersteller KSB arbeitet, Herausforderer Joe Biden seine Stimme – und reiht sich damit ein in die große Zahl der Briefwähler. Auch wenn eigentlich Juristin Elizabeth Warren, die in den Vorwahlen ihre Kandidatur zurückzog, seine Favoritin aus den Reihen der Demokraten für das höchste Amt im Staat gewesen wäre. „Sie hätte wohl keine Mehrheit hinter sich gebracht“, bedauert der Softwareentwickler.

„Verstehe nicht, wie man den Mann wählen kann“

Trumps angekündigte Weigerung, das Wahlergebnis anzuerkennen, empört den Wahl-Wormser. „Es ist einmalig in der Geschichte der USA, dass der Verlierer nicht staatsmännisch abtreten will, sondern sich an die Macht klammert.“ Dass alle Stimmen gezählt werden müssen, ist für Hamkins selbstverständlich. Womöglich könnte der 74-Jährige der erste Präsident der Vereinigten Staaten sein, den die Armee aus dem Weißen Haus entfernen muss, fürchtet Hamkins. Für den Mann aus Wisconsin ist klar: „Es gibt keinen Zweifel an der Richtigkeit der Auszählung.“ Trump säe bewusst Misstrauen, um eine mögliche Niederlage nicht anerkennen zu müssen. „Ich verstehe nicht, wie seine Wähler darauf reinfallen können. Ich verstehe sowieso nicht, wie man diesen Mann überhaupt wählen kann.“

„Für Präsident geschämt“

In den vergangenen vier Jahren habe er sich für seinen Präsidenten und dessen Anhänger geschämt – nie aber für sein Land. „Die USA sind in vielen Bereichen aus gutem Grund weltweit führend“, sagt der 61-Jährige, der nach seinem Maschinenbau-Studium ursprünglich nur nach Deutschland kam, um für ein, zwei Jahre Auslandserfahrungen zu sammeln. Es habe ihm bei KSB und in der Region aber letztlich so gut gefallen, dass er blieb. Die Kritik einiger Deutscher, das US-Wahlmännersystem sei „antiquiert“, kann er nachvollziehen. Allerdings sei es durchaus ein Erfolg, dass es sich nun schon seit rund 250 Jahren habe halten können. Amerika sei die erste moderne Demokratie gewesen, die ein Wahlsystem entwickelt habe. Deutschland habe dagegen für sein „sehr gutes Proportionalwahlsystem“ auf vielfältige Erfahrungen aus anderen Ländern zurückgreifen können.

Auch wenn die Auszählung vorbei ist, dürfte Trump das Ergebnis anzweifeln, wenn er nicht Gewinner der Wahl ist, vermutet der 61-Jährige. „Dann wird er die Gerichte bemühen – und das kann dauern.“

„Einfache Entscheidung“

„Die Wahl von Joe Biden war eine einfache Entscheidung“, sagt Daniel Draper. Nach vier Jahren Trump gebe es nichts, was man an dieser Regierung gut nennen könne. Der 27-jährige Informatiker aus Frankenthal, der inzwischen in Karlsruhe lebt, hat auch seine drei Geschwister motiviert, ihre Stimme per Briefwahl abzugeben. Während diese den letzten US-Wohnort des amerikanischen Vaters in Virginia als Wahladresse hätten angeben müssen, konnte Daniel Draper selbst, der während seiner Schulzeit am Karolinen-Gymnasium ein Highschool-Semester in Indiana verbrachte, unkompliziert per E-Mail mit seinem US-Führerschein abstimmen. „Eine Stunde später hatte ich die Bestätigung.“

Gespräche mit US-Verwandtschaft „anstrengend“

Auch wenn das Silicon Valley für ihn als Informatiker, der im Bereich „Autonomes Fahren“ beschäftigt ist, ein reizvoller Arbeitsort wäre, hätte er sich in den zurückliegenden vier Jahren „sehr schwer“ getan, ein Jobangebot in den USA anzunehmen. Während die amerikanischen Großeltern überzeugte Demokraten seien, gebe es im weiteren Verwandtenkreis durchaus überzeugte Trump-Anhänger. Mit ihnen beispielsweise über die Corona-Pandemie zu diskutieren sei „sehr anstrengend“.

Die Gespräche in der Familie hätten sich zuletzt nur noch um die US-Wahl gedreht, sagt auch Drapers deutsche Mutter Ulrike, die an der Integrierten Gesamtschule Robert Schuman unterrichtet. Joe Biden war übrigens nicht der Favorit des jungen Informatikers. In den Vorwahlen habe er seine Stimme Bernie Sanders gegeben. „Aber Biden wäre ein 100-mal besserer Präsident, als wir ihn jetzt haben“, ist Draper überzeugt.