Mit zwei klaren Niederlagen sind die zudem ersatzgeschwächt angetretenen Tischtennisfreunde von den Begegnungen gegen den Tabellenzweiten TTSF Hohberg (2:8) und den Spitzenreiter TSV Kuppingen (0:10) zurückgekehrt. Für das abstiegsgefährdete Team waren das aber auch nicht die Adressen in der Regionalliga Südwest, an denen Punkte eingeplant waren.

Schon im Vorfeld hatte TTF-Mannschaftsführer Peter Beranek mit Blick auf die beiden starken Gegner wenig Hoffnung geäußert, in den beiden abschließenden Spielen der Vorrunde Zähler mit nach Frankenthal bringen zu können. Somit beschließen die TTF die erste Halbrunde mit 5:9-Punkten auf dem vorletzten Rang, einem Abstiegsplatz. Allerdings ist der Drittletzte, die TSG Kaiserslautern II, nur einen Punkt voraus.

Doch dafür, dass die TTF in der Spitzengruppe zu Gast waren, war die Leistung laut Christian Stofleth zumindest im Samstagsspiel in Hohberg für die Frankenthaler zufriedenstellend. „Mit ein wenig mehr Glück hätten wir durchaus mehr als die beiden Spielpunkte holen können.“ Drei Matches seien über fünf Sätze gespielt worden. Mannschaftsführer Peter Beranek habe sich sowohl im Einzel als auch mit ihm im Doppel wacker geschlagen. Gegen die Nummer drei der Hohberger, Tom Schaufler, unterlag Beranek im vierten Satz 12:14 und musste sich dann auch im entscheidenden fünften Satz nur knapp mit 8:11 geschlagen geben. Ähnlich erging es ihm in seinem ersten Spiel gegen die Nummer vier des Gegners Andreas Bußhardt. Hier verlor er ebenfalls in fünf Sätzen, die alle sehr eng ausgingen.

Sohrabi und Stofleth holen Einzelsiege

Im Prinzip habe aber die gesamte Mannschaft „super gespielt“, berichtet Christian Stofleth. Die beiden Einzelspiele gewonnen haben Javad Soharabi gegen den Hohberger Spitzenspieler Zeymis Kestutis über vier Sätze (11:8, 11:5, 4:11, 11:9) und Christian Stofleth gegen die Nummer zwei des Gegners, Sven Happek, glatt in drei Sätzen (11:5, 11:7, 11:6).

Ganz so spannend war es dann am Sonntag in Kuppingen für die Frankenthaler nicht mehr. Dafür ist der Spitzenreiter, der mit Macht aufsteigen wolle, laut Stofleth zu international besetzt. Immerhin: Als sehenswert stufte Stofleth die Begegnung von Javad Sohrabi gegen den Kuppinger Spitzenspieler Roko Tosic ein: „Das war Spitzentischtennis.“ Und auch in seinem ersten Match gegen Dragutin Surbek spielte Sohrabi sehr gut mit. Vielleicht war es ja der letzte Einsatz für Soharabi bei den Tischtennisfreunden. Möglicherweise stehe er aber auch noch für eine Begegnung in der Rückrunde zur Verfügung, meinte Stofleth.