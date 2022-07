Die freiwilligen Corona-Tests in den städtischen Kindertagesstätten in Frankenthal werden weiter angeboten. Allerdings nur noch für Kinder, die nicht älter als vier Jahre sind. Das teilt die Verwaltung auf Anfrage mit. Hintergrund ist die seit 1. Juli geltende Testverordnung, laut derer die Abstriche für Unter-Fünfjährige weiterhin kostenlos sind. Diese Woche sei der Testbetrieb ausgesetzt, weil Eltern zunächst die notwendige Einverständniserklärung abgeben müssen. Wie groß die Nachfrage nach dem Ausschluss der Fünf- und Sechsjährigen sein wird, kann die Stadt noch nicht abschätzen. In 15 von 19 städtischen Tagesstätten wurden zuletzt zweimal pro Woche Kinder auf das Coronavirus getestet. Die sogenannten Popeltests werden vom Ludwigshafener Pflegedienstleister MKS-Medical und dem Team um Florian Peschel, der das Drive-In-Testzentrum bei Möbel Ehrmann betreibt, durchgeführt.