Knapp sechs Prozent der in Frankenthaler Kitas beschäftigten pädagogischen Fachkräfte sind Männer. Im Bundesvergleich ist das Platz 187 von 402 Städten und Landkreisen. An der Spitze liegt Leipzig mit 16,7 Prozent vor Potsdam und Kiel (16,2 Prozent). Schlusslicht ist der bayerische Kreis Tirschenreuth mit 0,8 Prozent.

Ganz exakt lag der Anteil der Erzieher in Frankenthal 2021 bei 5,9 Prozent. Damit kletterte er gegenüber dem Vorjahr um 0,5 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr. Gefördert wird das Ziel, mehr Männer in Kitas anzustellen, seit 2011 nicht nur mit politischen Appellen, sondern auch mit einem Förderprogramm aus EU-Mitteln. Auf Bundesebene hat sich ihr Anteil am pädagogischen Personal seitdem von 3,8 auf 7,5 Prozent verdoppelt. Ähnlich sieht es in Frankenthal aus: Hier erhöhte sich die Männer-Quote von 3,3 (2011) auf 5,9 (Jahr 2021) Prozent. In Rheinland-Pfalz hat sich die Quote im selben Zeitraum von 3,0 auf 6,1 Prozent entwickelt. Die Zahlen unterliegen allerdings gewissen Schwankungen: 2015 lag der Männeranteil schon einmal bei 3,4, fiel im Folgejahr auf 2,1, kletterte 2017 wieder auf 3,4 Prozent.