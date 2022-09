Erzieherinnen und Erzieher in Kindertagesstätten leisten gute Arbeit – müssen aber oft Mangel verwalten. Zu diesem Ergebnis kam eine Umfrage des Stadtelternausschusses im Frühjahr. Neben ausreichend Personal fehle es beispielsweise an Räumen und Ausstattung, um den Rechtsanspruch auf ein warmes Mittagessen zu erfüllen. In einer digitalen Veranstaltung am Montag, 26. September, 18.30 Uhr, will der Frankenthaler Landtagsabgeordnete Christian Baldauf (CDU) die angespannte Situation in Kindertagesstätten im Land und insbesondere in Frankenthal mit Eltern und Vertretern der Kitas besprechen. Unter http://christian-baldauf.de/digitaltownhall/ wird am Montag der Zugangslink veröffentlicht.