Das Personal in Kindertagesstätten in Frankenthal ist je nach Träger in den zurückliegenden Monaten unterschiedlich mit Schutzmasken ausgestattet worden. In protestantischen Kitas habe man seit Beginn der Pandemie im vergangenen Frühjahr OP-Masken, seit November auch FFP2-Masken bereitgestellt. Das Tragen sei freiwillig. In städtischen Betreuungseinrichtungen bekam das Personal ab Mitte Mai 2020 beide Arten eines medizinischen Mund-Nasenschutzes. „Es galt früh die Vorgabe, auch bei der pädagogischen Arbeit Masken zu tragen“, so die Pressestelle der Stadt. Man habe damit auch auf Kritik der Eltern reagiert. Seit Ende Januar bekommen Erzieherinnen in katholischen Kitas Masken gestellt. Sie sind nur Pflicht, wenn der Mindestabstand zu Kolleginnen und Eltern nicht eingehalten werden kann. Auf eigenen Wunsch tragen die Mitarbeiter die Masken aber auch bei der pädagogische Arbeit, teilen die Kitas St. Ludwig und Mörsch mit. Die Verordnung des Landes schreibt Erwachsenen und Jugendlichen das Tragen einer Maske beim Bringen und Holen eines Kindes vor. Erzieher müssen demnach nur auf den Mindestabstand zu Abholern achten, für Kindergartenkinder gibt es keine Maskenpflicht.