Mehr Werbung machen, ungelernte Hilfskräfte einsetzen, nur in Frankenthal Erzieherinnen besser bezahlen – auf diese Weise den Personalnotstands in Kindertagesstätten zu lindern, wie es der Stadtelternausschuss fordere, ist nach Meinung des DGB-Stadtverbandsvorsitzenden Rüdiger Stein zu kurz gegriffen. Das sagte er bei einem Treffen von Gewerkschaftern am Dienstag.

Bei dem Ruf nach mehr unqualifizierten Personal und Quereinsteigern entstehe der Eindruck, es gehe nur um das Verwahren der Kinder, nicht um eine qualifizierte Betreuung, so Stein. Eine bessere Bezahlung nur in Frankenthal als Insellösung beseitige das Grundproblem des Personalnotstands nicht. Insgesamt sei eine bessere Bezahlung natürlich ein Thema. Andererseits rufe es seinem Empfinden nach die gleichen Eltern auf den Plan, wenn für höhere Gehälter in den Kitas gestreikt werde. Oft äußerten diese dann Unverständnis für diese Aktion, sagte der Stadtverbandschef.

Zahlreiche Stellen unbesetzt

In Frankenthal seien seinem Kenntnisstand nach 38 Erzieherstellen in Kindertagesstätten vakant, in Ludwigshafen 80. Insgesamt müsse das Berufsbild attraktiver werden. Da könne die Politik helfen, beispielsweise mit einer Ausbildungsvergütung von Beginn an. Das könne verbunden werden mit praktischen Einheiten in den Kindertagesstätten, ähnlich wie es bei anderen Ausbildungen oder dem dualen Studium auch der Fall sei. So könnten Bindungen geschaffen werden.

So manche Eltern müssten sich fragen lassen, ob nicht auch ein wenig Anerkennung für die geleistete Arbeit hilfreich sei, anstatt immer nur dem vorhandenen Personal vorzuwerfen, was nicht laufe und so für ein schlechtes Arbeitsklima zu sorgen. „Wir als Gewerkschaften werden mit der Politik im Gespräch bleiben, um eine Verbesserung in der Ausbildung zu erreichen“, betonte Stein.