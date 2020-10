Wie bei anderen Neubauprojekten sei auch auf dem Dach der geplanten Kindertagesstätten am Ostparkstadion eine Solaranlage vorgesehen. Das sagte Beigeordneter Bernd Knöppel (CDU) auf Nachfrage der Grünen am Donnerstag im Stadtrat. Weil erst nachträglich erkannt wurde, dass auf dem Grundstück am Ostparkstadion wichtige Versorgungsleitungen der Stadtwerke verlaufen, musste die Planung für den Neubau der Kindertagesstätten überarbeitet werden. Es sei bedauerlich, dass nun 30 Bäume mehr gefällt werden müssen, sagten Vertreter von CDU, SPD und Grünen. Mit Blick auf die Erderwärmung und um den Kindern Schutz vor der Sonne zu bieten, müsse Ersatz auf dem Grundstück gepflanzt oder über andere Verschattungsmöglichkeiten nachgedacht werden. Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) verwies auf die Baumschutzsatzung der Stadt, die im Falle von Fällungen Nachpflanzungen vorschreibe.