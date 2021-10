250 neue Betreuungsplätze für Kleinkinder: Mit dem Bau zweier Kindertagesstätten auf einer Grünfläche am Ostparkstadion verbessert sich das städtische Angebot für Familien deutlich. Der Stadtrat hat jetzt den Plänen für das rund 13 Millionen Euro teure Projekt zugestimmt. Baubeginn könnte im Frühjahr sein. Auf dem Grundstück zwischen Nachtweideweg und der Straße Am Kanal sollen zwei baugleiche Kitas mit jeweils sechs Gruppen entstehen. Ein deutlich klimafreundlicherer Holzbau wurde mit Blick auf Mehrkosten von 1,1 Millionen verworfen – zum Bedauern des Stadtrats. Für den Neubau müssen zwei Ahornbäume gefällt werden, sie sollen durch vier neue Bäume ersetzt werden. Das Außengelände soll in Absprache mit Kita-Leitung und Grünflächenamt gestaltet werden. Damit reagiert die Verwaltung auf Kritik im Haupt- und Finanzausschuss. Angesichts des Kostenvolumens prüft die Stadt laut Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU), ob ein Projektsteuerer eingesetzt werden kann. Den ursprünglichen Plan, einen Generalunternehmer einzusetzen, hatte der Rechnungshof mit Verweis auf Vergaberichtlinien abgelehnt.