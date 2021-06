Mit sinkenden Inzidenzwerten fallen immer mehr Beschränkungen in Alltag und Freizeit. Private Feiern und Sport sind ab Freitag in größerer Runde möglich, im Freien muss nur noch dann ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden, wenn nicht genug Abstand gehalten werden kann.

Was viele Eltern – und Lehrer – angesichts der Hitze freuen wird: Schüler aller Klassenstufen müssen keine Maske mehr am Sitzplatz und auf dem Schulhof tragen, solange die Inzidenz unter 35 liegt. In Frankenthal wurden am Donnerstag 18,5 Neuinfektionen binnen einer Woche pro 100.000 Einwohner gemeldet. Noch eine gute Nachricht für Familien ist, dass ab Montag in den Kindertagesstätten wieder Regelbetrieb gilt. Damit dürfen Gruppen auch wieder gemischt werden. Wer ein Kind bringt oder abholt, muss weiter eine Maske tragen.

Sport ist in größeren Gruppen mit bis zu 50 Personen erlaubt und auch im Freizeitbereich wieder mit Zuschauern möglich, Hallenbäder und Freizeiteinrichtungen im Innenbereich können öffnen. Für Treffen in der Öffentlichkeit gilt nach wie vor: fünf Personen aus maximal fünf Hausständen. Alle Regeln stehen auch auf der Webseite www.corona-frankenthal.de.