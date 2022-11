Bisher waren die städtischen Kindertagesstätten an 22 Tagen im Jahr geschlossen. Nach einer Satzungsänderung, gegen die der Jugendhilfeausschuss keine Einwände erhob und die noch vom Stadtrat verabschiedet werden muss, werden es ab 1. Januar 2023 24 Schließtage pro Jahr sein.

Beigeordneter Bernd Leidig (SDP) nannte als Hintergrund einen neuen Tarifabschluss, der einen höheren Urlaubsanspruch zur Folge habe. So sieht die Satzung vor, dass die Kitas in den Sommerferien längstens drei Wochen (15 Tage) und in den Weihnachtsferien längstens eine Woche (fünf Tage) geschlossen sind. Außerdem findet an zwei jährlichen Konzeptionstagen keine Betreuung statt. Als Schließtage zusätzlich aufgenommen wurden die beiden Brückentage nach Christi Himmelfahrt und Fronleichnam.

Seitens des Familienbüros wird in der Vorlage darauf hingewiesen, dass es aufgrund des Fachkräftemangels bei kurzfristigen Ausfällen sehr schnell zu einer Unterbesetzung kommen könne. Planbare Fehltage würden grundsätzlich so gelegt, dass der laufende Kitabetrieb nicht eingeschränkt werden müsse. Während der Sommerferienzeit wird auch künftig eine Notbetreuung in anderen Einrichtungen für berufstätige Eltern angeboten.