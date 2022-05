Von den Warnstreiks von Kita-Erziehungskräften sind auch drei Einrichtungen in Frankenthal betroffen. Die Kindertagesstätten in der Weidstraße und in der Mahlastraße waren laut dem zuständigen Beigeordneten Bernd Leidig (SPD) am Mittwoch komplett geschlossen, in der Kita Jean-Ganss-Straße gab es eine Notbetreuung für Kinder berufstätiger Eltern. Auch in anderen städtischen Betreuungseinrichtungen seien einzelne Mitarbeiter im Ausstand gewesen. Das habe allerdings den Betrieb nicht beeinträchtigt. Am Donnerstag sollen die betroffenen Kitas wieder wie gewohnt öffnen. Ob es in den kommenden Tagen weitere Streiks in Frankenthal gibt, kann Leidig nicht sagen. Im Raum stehe eine weitere Arbeitsniederlegung in der kommenden Woche. Mit den Streiks will die Gewerkschaft Verdi Druck für die Mitte Mai anstehende dritte Runde der Tarifverhandlungen aufbauen.