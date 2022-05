Bundesweit hat die Gewerkschaft Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst in dieser Woche erneut zum Streik aufgerufen. In Frankenthal werden deshalb am Mittwoch und Donnerstag die Kindertagesstätten Am Strandbad, Weidstraße und Kirchgrabenstraße komplett geschlossen sein. Das teilt die Stadt auf Anfrage mit. Zwölf weitere Kitas bieten eine Notbetreuung an. Diese sind die Standorte Pilgerstraße, Nachtweideweg, Jean-Ganss-Straße, Jakobsplatz, Fontanesistraße, Gotthilf-Salzmann-Straße, Odenwaldstraße, Mahlastraße, Hans-Holbein-Straße, Carl-Spitzweg-Straße, Haydnstraße und Hauptstraße (Mörsch). Neben den Streiks sorgen laut Verwaltung Krankheiten für Ausfälle.

Unter den Eltern gebe es Unmut über den erneuten Ausstand, sagt die Vorsitzende des Stadtelternausschusses (Sea), Anna Starzetz auf Nachfrage. Sie wirbt jedoch um Verständnis für die Anliegen der Erzieherinnen und Erzieher. „Auch wenn es jetzt ärgerlich ist, wenn die Kita zu ist: Wenn sich nichts ändert, wird es noch schlimmer“, sagt Starzetz. Hilfreich sei, dass die Stadtverwaltung die Eltern rechtzeitig über die Schließung informiere, so dass Eltern eine Betreuung ihrer Kinder organisieren könnten.