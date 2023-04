„Frühlingserwachen“ in der Kindertagesstätte Sapperstraße: Am Samstag haben fleißige Helfer das Außengelände der Einrichtung fit für die warme Jahreszeit gemacht. Wie die Stadt in einer Pressemitteilung berichtet, war die Aktion ein voller Erfolg. Tatkräftig unterstützt wurden die „Frühjahrsputzer“ vom Beigeordneten Bernd Leidig (SPD). Neben dem pädagogischen Personal der Städtischen Kindertagesstätte betätigten sich auch zahlreiche Eltern und Kinder als Hobbygärtner. Gemeinsam beförderten sie den Sand zurück in die Sandkästen. Die Helfer putzten die Hochbeete und Blumenkübel aus, um diese anschließend wieder mit Erde aufzufüllen und neu zu bepflanzen. Außerdem wurden Insektenhotels und Nistkästen aufgehängt, auch der Kräutergarten wurde wieder hergerichtet, schreibt die Stadt weiter. Die Aktion hat in der Carl-Bosch-Siedlung gelegenen Kita schon Tradition. Bereits in den Jahren vor Corona haben sich dort an einem Wochenende im Frühjahr freiwillige Helfer getroffen, um das Außengelände auf die Freiluftsaison vorzubereiten. Die während der Pandemie ausgesetzte Aktion wurde nun wieder aufgenommen.