In den Sommerferien wird es in den 18 Kindertagesstätten der Stadt Frankenthal nun doch Betreuung im „eingeschränkten Regelbetrieb“ geben. Das hat die Stadtverwaltung am Mittwoch angekündigt. Sie ist damit von dem ursprünglich angekündigten Plan abgerückt, während der sechs Ferienwochen ab 6. Juli nur noch eine Notbetreuung für Kinder berufstätiger Eltern anzubieten. Beigeordneter Bernd Leidig (SPD) begründete die veränderte Konzeption vor allem mit einer am Montag bekannt gegebenen Entscheidung der Landesregierung: Demnach dürfen nun nicht mehr höchstens 15, sondern bis zu 25 Kinder zusammen betreut werden. Das erleichtere die Planung wesentlich, so Leidig.