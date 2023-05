Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit Greta Grumbeere und Kasimir Kartoffel haben die Vorschulkinder der Kindertagesstätte Weidstraße in den vergangenen Wochen viel über die Kartoffel gelernt. Am Donnerstag gab es dann beim Besuch auf dem Kartoffelhof Best in Flomersheim den Praxistest.

Ihre tägliche Morgenrunde mit den Erzieherinnen Michelle Frantz und Susanne Moethe haben die Vorschulkinder an diesem Tag auf den Bauernhof im Vorort verlegt. Zum ersten Mal ist eine Gruppe der