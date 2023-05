Rund 540 Kinder in Frankenthal, die älter als ein Jahr sind, warten auf einen Betreuungsplatz (Stand: Ende Januar). Dabei hätten ihre Eltern einen Rechtsanspruch darauf. Dieser gilt seit August 2013 – unabhängig von der Berufstätigkeit. Fachkräftemangel in Kitas haben Gerichte in der Vergangenheit nicht als Grund für eine Ablehnung anerkannt. In Frankenthal haben in den zurückliegenden zehn Jahren seit Einführung des Rechtsanspruchs vier Familien eine Betreuung eingeklagt. Im Laufe der Klageverfahren habe man den Eltern jeweils Plätze zugewiesen, so dass die Verfahren als erledigt erklärt worden seien. Darüber informiert die Stadtverwaltung auf Anfrage.

Klagen gegen die Stadt wegen Schadenersatz, etwa, weil Väter oder Mütter nicht oder nicht in gewünschtem Umfang arbeiten gehen konnten, habe es bislang nicht gegeben. Es würden nicht eigens Kita-Plätze freigehalten, um auf Klagen reagieren zu können. Das Familienbüro biete alternativ Plätze in der Kindertagespflege an. 59 Kinder werden derzeit von Tagesmüttern betreut. Wer für sein Kind einen kostenpflichtigen Kita-Platz außerhalb von Rheinland-Pfalz findet, bekomme diese Ausgaben laut Stadt nicht erstattet.

Das ist in der Nachbarstadt Ludwigshafen anders: Von 2020 bis heute wurden für 31 Kinder ab Vollendung des zweiten Lebensjahrs, für die es keinen beitragsfreien Platz in der Stadt gab, Betreuungskosten in einer Kita außerhalb des Bundeslandes übernommen. Seit Mitte 2019 wurde dort in 30 Fällen ein Kita-Platz beim Verwaltungsgericht eingeklagt, beziehungsweise ein Antrag auf Einstweilige Verfügung gestellt. In fünf Fällen sei die Klage respektive der Antrag zurückgewiesen worden.