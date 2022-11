Die rheinland-pfälzische Landesregierung wird die beiden geplanten Kindertagesstätten am Ostparkstadion mit über 1,8 Millionen Euro bezuschussen. Mit dem 13 Millionen Euro teuren Projekt will die Stadt 250 neue Betreuungsplätze für Kleinkinder schaffen. Wie der SPD-Landtagsabgeordnete Martin Haller mitteilt, hat das Land für die zwei Neubauten 1,82 Millionen Euro vorgesehen. Landesweit werden laut Haller 31 Aus- und Neubaumaßnahmen unterstützt. Er habe sich für das Landesgeld für Frankenthal stark gemacht, betont der SPD-Politiker. „Es geht darum, neue Betreuungsplätze zu schaffen und darum, unsere Kleinsten bestmöglich zu fördern und zu betreuen“, wird Haller in einer Pressemitteilung zitiert. Mit der Investitionskostenförderung würden Träger und Kommunen beim Ausbau des Platzangebots in Kitas unterstützt. Das sei ein wichtiger Beitrag für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Das Land unterstützt in dieser Runde den Ausbau der Kindertagesbetreuung in Rheinland-Pfalz mit insgesamt 14,23 Millionen Euro. Damit könnten mehr als 1600 neue Betreuungsplätze geschaffen werden.