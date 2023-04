Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Als Leiterin der Kindertagesstätte am Strandbad muss Simone Witzgall täglich neue Herausforderungen meistern. Gerade während der Corona-Krise gibt es da viel zu regeln und zu organisieren. Das hält sie aber nicht davon ab, sich auch in diesen schwierigen Zeiten ehrenamtlich zu engagieren. So wie sie es seit Jahren tut.

Nach Meinung von Witzgall wird im Elternhaus der Grundstein für ein aufmerksames Miteinander und für die Hilfsbereitschaft anderen Menschen gegenüber gelegt. „Das ist eine Erziehungssache“,