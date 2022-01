Weil nur noch rund die Hälfte der Betreuungskräfte einsatzbereit ist, läuft die kommunale Kindertagesstätte Lambiland in Lambsheim in dieser Woche im Notbetrieb. Das bedeutet, dass nur noch die Kinder kommen können, deren Eltern beide berufstätig sind. Vom Personal, das auf 11,78 Erzieherstellen arbeitet, sind laut Ortsbürgermeister Herbert Knoll (CDU) nur noch fünf Personen arbeitsfähig. In der Konsequenz kommen derzeit nur 25 der 80 Kinder in die Einrichtung, wie es auf Nachfrage aus der Kita heißt. Mit dem Coronavirus hätten die Krankheitsfälle aber nichts zu tun. Voraussichtlich am Montag kann der Betrieb wieder normal laufen.