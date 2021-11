In der städtischen Kindertagesstätte Jean-Ganss-Straße müssen wegen Coronafällen zwei Gruppen in Quarantäne. Laut Stadtverwaltung gab es in der Einrichtung drei Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Betroffen von der Quarantäne sind 17 Kinder. Eine Freitestung durch einen negativen PCR-Test ist möglich.