In der Kindertagesstätte Jean-Ganss-Straße sind weitere Personen mit dem Coronavirus infiziert. Das teilt die Stadt mit. Bereits am Donnerstag waren aus der Einrichtung drei Corona-Fälle gemeldet worden. Zwei Gruppen waren daraufhin laut Verwaltung in Quarantäne. Das zuständige Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises werte dies als Ausbruchsgeschehen, sodass die Quarantäne für alle Betroffenen verlängert wurde. Vergangene Woche war von 17 Kindern die Rede.