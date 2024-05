Ihr Mittagessen bekommen 95 Realschüler am Jakobsplatz seit gut zwei Jahren in einer Containeranlage. Was ursprünglich als kurzzeitiges Provisorium gedacht war, ist längst zur Dauereinrichtung geworden. Noch vor den Sommerferien sollen auch die Kinder der benachbarten Tagesstätte dort versorgt werden.

Angemietet ist die 36 Meter tiefe und knapp 15 Meter breite Containeranlage