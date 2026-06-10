Die städtische Kindertagesstätte Haydnstraße feiert am Samstag, 13. Juni, von 10 bis 16 Uhr ihr zehnjähriges Bestehen mit einem großen Sommerfest.

Unter dem Motto „Musikfestival“ sind dann Kinder, Familien, Ehemalige sowie alle Interessierten zum Mitfeiern eingeladen. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Gemeinsam mit dem Team der Kita und dem Elternausschuss haben die Kinder demnach ein abwechslungsreiches Programm vorbereitet. In den Gruppen wurden Tänze einstudiert, die beim Fest aufgeführt werden. Außerdem präsentieren die Kinder ein gemeinsames Geburtstagslied zum zehnjährigen Jubiläum.

Neben dem Bühnenprogramm erwarten die Besucherinnen und Besucher zahlreiche Mitmachangebote für Kinder. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt: Gegrillte Würstchen, Salate, ein vielfältiges Kuchenbuffet sowie verschiedene Getränke laden zum Verweilen ein. Ein besonderes Highlight ist die vom Elternausschuss organisierte große Tombola mit rund 500 attraktiven Preisen. Die Lose können direkt am Veranstaltungstag erworben werden.

Versteigerung von FCK-Trikot

Auch für externe Gäste dürfte ein weiterer Programmpunkt besonders interessant sein: Gegen 12.30 Uhr wird ein von Ex-FCK-Profi Philipp Clement signiertes Trikot aus dem DFB-Pokal-Finale 2024 versteigert. Der Elternausschuss lädt ausdrücklich auch interessierte Mitbieterinnen und Mitbieter von außerhalb der Kita-Gemeinschaft ein, an der Versteigerung teilzunehmen. Der Erlös des Sommerfestes, der Tombola und der Versteigerung soll komplett den Kindern der Kita Haydnstraße zugute kommen.