„Die Kinder müssen mit dem Kopf auf dem Tisch schlafen.“ So beschrieb Simon Zielonka (CDU) im Ortsbeirat den aus seiner Sicht untragbaren Zustand in der Kindertagesstätte Flomersheim. Die Stadt habe coronabedingt eine Trennung der Gruppen angeordnet. In der Ruhezeit zwischen 12.30 und 14 Uhr sei es für die Zwei- bis Vierjährigen besonders schwierig, in ihren Gruppen einen angemessenen Mittagsschlaf zu halten. Der bisher genutzte Turnraum stehe wegen der fehlenden Lüftungsanlage hierfür nicht mehr zur Verfügung. Zielonka hielt es für dringend erforderlich, eine Lüftungsanlage zu installieren und auch CO 2 -Ampeln zu beschaffen. „Wir müssen die Gruppen möglichst getrennt halten, um das Infektionsgeschehen kontrollierbar zu machen“, begründete Beigeordneter Bernd Leidig (SPD) die gegenwärtige Praxis. Die CO 2 -Geräte seien bestellt, bei den Lüftungsgeräten gebe es unterschiedliche Auffassungen, eine abschließende Prüfung stehe noch aus. Luftreinigungsgeräte sollten nur für solche Räume beschafft werden, die sich nicht ausreichend lüften ließen, sagte Leidig.