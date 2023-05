Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Stadtelternausschuss der Frankenthaler Kindertagesstätten will mit einer Kundgebung vor der Sitzung des Stadtrats im Congress-Forum (CFF) am 9. November auf die seiner Ansicht nach großen Probleme bei Personalausstattung und Inklusion in den Einrichtungen hinweisen. Sozialdezernent Bernd Leidig (SPD) ist über diese Initiative etwas irritiert.

„Kinder stärken, Inklusion sichern, Fachkräfte gewinnen“ – unter dieses Motto hat der Stadtelternausschuss die von ihm geplante Veranstaltung betitelt, die am Mittwoch, 9.